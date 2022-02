Michela Marzano presenta “Stirpe e vergogna” alla biblioteca Civica

CALENZANO – Michela Marzano presenterà il suo ultimo libro “Stirpe e vergogna” giovedì 3 marzo alle 21 alla Biblioteca CiviCa, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione per il giorno della memoria. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’associazione Sale in Zucca. La filosofa e scrittrice presenterà il libro insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi. […]

CALENZANO – Michela Marzano presenterà il suo ultimo libro “Stirpe e vergogna” giovedì 3 marzo alle 21 alla Biblioteca CiviCa, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione per il giorno della memoria. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’associazione Sale in Zucca.

La filosofa e scrittrice presenterà il libro insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi. Il giorno successivo, venerdì 4 marzo, Marzano incontrerà gli studenti delle terze medie, che hanno lavorato in classe sul suo libro.

“Ho fortemente voluto e lavorato perché Michela Marzano arrivasse a Calenzano – ha commentato l’assessore Maggi -, sia per l’evento aperto alla cittadinanza che per l’incontro con i ragazzi della secondaria. Marzano è una grande scrittrice e filosofa, molto preparata sulle tematiche che affronta e con il dono, non usuale, di notevoli capacità empatiche e di analisi, fondamentali per trattare in modo semplice e comprensibile temi così complessi e delicati. Sicuramente riuscirà a trasmettere ai nostri più giovani concittadini l’importanza di coltivare la memoria, di non averne paura, di affrontarla con serenità”.

L’incontro a CiviCa sarà su prenotazione obbligatoria al numero 055 8833241. L’accesso sarà regolamentato dalla vigente normativa anti-covid, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina ffp2.