“Middle East Now Film Festival”: al via la 15° edizione della rassegna sul Medio Oriente contemporaneo

FIRENZE – Oltre 30 film in anteprima per raccontare storie, persone e temi caldi dal Medio Oriente contemporaneo. Al via oggi fino al 20 ottobre la 15° edizione di Middle East Now festival nelle sale del Cinema La Compagnia, Cinema Astra e in altri luoghi di Firenze con un programma multiforme tra cinema, eventi, arte, mostre, […]

FIRENZE – Oltre 30 film in anteprima per raccontare storie, persone e temi caldi dal Medio Oriente contemporaneo. Al via oggi fino al 20 ottobre la 15° edizione di Middle East Now festival nelle sale del Cinema La Compagnia, Cinema Astra e in altri luoghi di Firenze con un programma multiforme tra cinema, eventi, arte, mostre, food, incontri e progetti culturali. Il festival, che rientra nell’ambito del programma 50 Giorni di Cinema a Firenze, da sempre si caratterizza per una forte attenzione all’attualità, al racconto dei fenomeni più nuovi e vibranti delle culture e delle società del Medio Oriente contemporaneo, in un momento come quello attuale in cui il Medio Oriente è drammaticamente più che mai al centro dell’attenzione. Tema dell’edizione di quest’anno è In Crisis: Solidarity and Resistance per riflettere sugli aspetti cruciali dello stato di crisi attuale, caratterizzati da cambiamenti climatici e devastazioni ecologiche insieme al dramma della guerra, e inviterà a una reazione di resistenza e solidarietà nei confronti delle popolazioni coinvolte. Oltre 30 i film in anteprima, premiati nei migliori festival internazionali, che racconteranno storie, personaggi e temi caldi dell’attualità, a partire da uno speciale focus sulla Palestina alla situazione in Libano, dall’Iran alla Siria e così via.

Un programma che farà conoscere al pubblico le culture e le società di questi paesi, con una prospettiva che vuole andare oltre i pregiudizi e i luoghi comuni. Una 15° edizione con tante proiezioni speciali, in cui saranno protagonisti registi e ospiti invitati a Firenze a presentare i film e approfondirli con il pubblico in sala, e una selezione dei film online nella sala virtuale Più Compagnia in collaborazione con MyMovies. Da segnalare tra gli eventi e progetti speciali in programma la mostra “Air, river, sea, soil. A story of an exploited land” che vedrà protagonisti 6 fotografi e artisti nel racconto di come il dominio coloniale, passato e presente, e lo sfruttamento dell’ambiente hanno trasformato il Medio Oriente e il Nord Africa, dal 17 ottobre al 2 novembre presso Rifugio Digitale. Per l’occasione ci sarà l’esibizione live di Hamed Sinno musicista libanese-americano ed ex leader della band cult Mashrou Leila, da sempre attivista per la libertà di parola e sessuale, con la sua performance “Poems of Consumption”. E ancora, Gaza Kitchen, uno speciale evento – workshop dedicato alla tradizione culinaria di Gaza. La collaborazione con NÖL Collective un collettivo interdisciplinare di moda femminista e con una forte connotazione sociale, che nasce nel cuore dalla Palestina.

Sara Coseglia