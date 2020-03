Miele a Km zero con l’Arnia Urbana

CALENZANO – Nel giardino della ex scuola Mascagni è stata collocata un’arnia, la prima del progetto da “Arnia urbana” promosso dal Comune e curato dall’associazione ArniaG, con l’obiettivo di tutelare le api e il miele e far svolgere alle api un controllo dell’ambiente.

L’arnia è stata posizionata nel centro cittadino in modo che il raggio di azione dell’ape è di 3 km, il miele prodotto ci racconta lo stato di salute dei fiori e dell’aria nel capoluogo di Calenzano, dove le api hanno raccolto un polline sano, dove non ci sono pesticidi, inquinanti o metalli pesanti.

“Un buon miele a km0 – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, che conferma la buona qualità ambientale di Calenzano. Il nostro scopo è di incrementare il numero di arnie, distribuendole sul territorio, in modo da ampliare l’attività di biomonitoraggio svolta dalle api e anche allo scopo di favorire la diffusione di questo insetto impollinatore, fondamentale per l’agricoltura e in generale per la salute del pianeta”.