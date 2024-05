Migliorare la raccolta differenziata fra i banchi del mercato centrale di Montemurlo: protocollo d’intesa fra Alia, Comune e ambulanti

MONTEMURLO – Aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata nel corso del mercato settimanale, migliorando il decoro delle aree coinvolte e velocizzando le successive operazioni di pulizia. Questi gli obiettivi che stanno dietro la firma del protocollo d’intesa sull’Ecomercato, siglato oggi da Alia Multiutility, Comune di Montemurlo e dalle associazioni di categoria che rappresentano i venditori ambulanti, Confesercenti e Confcommercio, prima della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e di un’ulteriore mattinata di distribuzione di materiale informativo e di sensibilizzazione fra i banchi del mercato in piazza della Costituzione. Il progetto nasce con l’intento di svolgere attività di sensibilizzazione sull’importanza del decoro e del senso civico all’interno degli spazi pubblici, per invogliare comportamenti virtuosi che migliorino la raccolta differenziata e contribuiscano a diminuire il tempo e la forza lavoro necessari a ripulire le aree interessate dal mercato, evitando l’abbandono e la dispersione di grandi quantità di blister e shopper in plastica.

Il protocollo prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, dell’esistenza di una situazione di scarsa attenzione nei confronti dello spazio pubblico, di un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e di grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato nel corso del mercato settimanale. Nel frattempo, è già stata condotta una prima fase di sperimentazione del progetto Ecomercato, così da iniziare a educare e informare i banchisti e i venditori ambulanti attraverso la distribuzione di materiale informativo e la consegna di sacchi neri (per la raccolta dei rifiuti non differenziabili) e sacchi azzurri (per la raccolta degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak). In pochi mesi la sperimentazione ha portato a un incremento del 20% della raccolta differenziata (dal 60% all’ 80%, su circa 600 chilogrammi di rifiuti raccolti in media ogni settimana) rilevata al termine del mercato del martedì. Da questi risultati incoraggianti nasce ora la volontà di rendere il progetto stabile e strutturato e di coinvolgere non solo i venditori ambulanti, ma anche gli stessi frequentatori del mercato, per accrescere il loro senso civico e promuovere comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Il progetto Ecomercato potrà essere esteso anche agli altri mercati che si svolgono settimanalmente nei vari quartieri della città e prevede, dopo l’iniziale fase di informazione, sensibilizzazione e distribuzione delle attrezzature, una serie di controlli e verifiche da parte degli ispettori ambientali di Alia, chiamati a sanzionare comportamenti scorretti. A coloro che dimostreranno di rispettare l’ambiente e le regole del progetto verrà, invece, consegnato un attestato di merito. “Per noi è fondamentale cercare di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le varie categorie economiche nel rispettare l’ambiente, condividendo con loro gli sforzi che ogni giorno facciamo per mantenere pulite le nostre città. E’ infatti soprattutto grazie alle piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi che si può contribuire ad aumentare di gran lunga qualità e quantità della raccolta differenziata e a combattere il degrado e l’inciviltà, – spiega Nicola Ciolini, vice presidente di Alia Multiutility – la firma di questo protocollo di intesa, che sta alla base del progetto Ecomercato, è un passo avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale fra gli ambulanti, ma anche e soprattutto tra i tanti cittadini che frequentano questo mercato. Un passo avanti che, già in una breve fase di sperimentazione, ha dato risultati molto positivi”.

“In linea con la sperimentazione dei servizi al mercato di Prato, non si può che rendere merito ad Alia per la sensibilizzazione nell’approccio alla gestione dei rifiuti sulle aree mercatali – aggiunge Stefano Castellani, vicepresidente Fiva e Cat Confcommercio Pistoia e Prato – certi che, ancora una volta, il risultato sarà positivo, siamo concordi con le politiche di attuazione di questa iniziativa”. “Confesercenti Anva sostiene da sempre questo importante progetto – continua Lucia Nocentini, responsabile ufficio impresa di Confesercenti e funzionario Anva – perché aiuta a diffondere tra gli ambulanti comportamenti che contribuiranno ad aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e perché migliorerà l’aspetto e il decoro dell’area mercatale stessa”. “L’amministrazione comunale – conclude l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli – ha aderito con convinzione a questo progetto perché ritiene necessario provvedere ad una gestione ordinata dei rifiuti all’interno dei mercati rionali, canalizzando ciascun materiale verso la propria filiera di trattamento e riciclo, migliorando così il decoro delle aree pubbliche. Inoltre, il progetto, oltre ad aiutare l’ambiente, consentirà di velocizzare le operazioni di pulizia da parte di Alia e di riconsegnare quindi nel minor tempo possibile gli spazi di mercato alla cittadinanza”.