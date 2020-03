Milanesi (Psi): “Corrado Bagni, un sindaco impegnato per lo sviluppo di Lastra a Signa”

LASTRA A SIGNA – Anche Pietro Milanesi, segretario del Partito Socialista a Lastra a Signa, si associa al cordoglio delle altre forze politiche nei confronti del sindaco Angela Bagni, per la scomparsa del babbo Corrado, anche lui in passato primo cittadino lastrigiano. “Dopo averlo fatto in forma privata, – dice Milanesi – la comunità socialista di Lastra a Signa esprime ad Angela Bagni, le più sincere condoglianze per la perdita del padre. Corrado Bagni sarà ricordato come un sindaco impegnato nello sviluppo del nostro paese con la passione che lo ha sempre contraddistinto, schietto e diretto con i suoi collaboratori. I socialisti che hanno fatto parte per molti anni del suo mandato, nella giunta e nella maggioranza, ricorda la proficua e leale collaborazione. Un grande sindaco, una grande persona che rimarrà nella memoria di chi lo ha conosciuto”.