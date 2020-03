Milanesi (Psi): “Villa Caruso, bisogna avviare un percorso finalizzato alla vendita”

LASTRA A SIGNA – Villa Caruso: bisogna avviare un percorso finalizzato alla vendita. A richiederlo è il capo gruppo del Partito Socialista, Pietro Milanesi, che nell’ultimo consiglio comunale ha presentato un Ordine del giorno, “convinto – spiega – che sia un argomento di grande interesse e ricaduta nel bilancio del Comune di Lastra a Signa”. Una richiesta che il Partito Socialista ha presentato per la seconda volta (la prima era stata nel marzo del 2019) e che ha avuto il voto favorevole di Lega e Forza Italia e quello contrario di Pd, Sinistra per Lastra e Lista civica Montemurro. “Villa Caruso – continua Milanesi – ha avuto, ha e avrà sempre una ricaduta per i lastrigiani. E con questo atto si richiedeva l’avvio di un percorso finalizzato alla vendita dopo che il bando di concessione è andato ancora deserto (la prima volta era stata nel 2018)”. “Devo rilevare, invece, – aggiunge Milanesi – che ancora una volta l’amministrazione comunale, per voce dell’assessore al patrimonio Massimo Lari, ha affermato con fermezza che Villa Caruso Bellosguardo non sarà venduta e, che, il sindaco Angela Bagni, riconfermando che la proprietà rimarrà pubblica, ha annunciato che saranno previsti degli investimenti. Senza fatti nuovi non potrò presentare atti su Bellosguardo e, come dichiarato in consiglio, mi adopererò in tutti i modi per mettere in risalto, nell’opinione pubblica, lo stato indecoroso del Complesso Villa Caruso Bellosguardo e altre criticità, in attesa di capire altri possibili sviluppi in materia”.