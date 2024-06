Mille Miglia, numeri record a Prato

PRATO – Oltre 160 volontari in rappresentanza di venti associazioni del territorio, trenta commissari di percorso, tutto il consiglio direttivo e l’organico Aci Prato mobilitato. E ancora il personale comunale e più di 50 vigili urbani dislocati sul percorso, oltre al lavoro fondamentale delle forze dell’ordine e della prefettura. Sono i numeri della macchina organizzativa per il passaggio da Prato della Mille Miglia 2024. Una mobilitazione territoriale che ha assicurato il successo della manifestazione e che consente di guardare già al futuro per ipotizzare nuovi passaggi dalla nostra provincia della corsa più bella del mondo. D’altronde rispetto al 2021 sono stati in crescita sia i numeri degli appassionati presenti in centro e lungo le strade della provincia, che gli sponsor che hanno deciso di supportare la manifestazione. Segno che il territorio guarda con grande interesse alla carovana di auto d’epoca. “Abbiamo ancora l’euforia per il successo del passaggio da Prato della Mille Miglia 2024 – commenta il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -. Un successo per il quale dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato assieme a noi, nessuno escluso”.

Ecco quindi chi ha sostenuto la manifestazione: Anc, Arte Auto Prato, Avis, Bisenzia, Casp, Club 500, Club Alfa Toscana, Comitato via Pomeria, Confcommercio, Croce Rossa, Doc Prato, Lions Club, Mini Club, Misericordia, Moto Club Prato, Prato Promozione, Pubblica Assistenza, Ruote Classiche Club Prato, Scuderia Ferrari, Vespa Club Montemurlo, Vespa Club Prato. Questi invece gli sponsor che hanno supportato l’evento: Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Poggio a Caiano, Provincia di Prato, BiAuto, Montebianco Costruzioni, Estra, Cap, Overtech, Lanificio Fratelli Balli, White Radio, Checcucci, Palmucci, Stilauto, Gruppo Gmg Spa, Pointex, Autofficina Montegrappa, Sedoni, Extreme Plus, In Frigo Veritas, Gm Safety, Lenzi Auto, Ragiona, Accoppiatura Pratese, Fogacci, Autorossa.

La tappa pratese della Mille Miglia è stata caratterizzata anche dalla tradizione. Le quattro sorelle Paccosi, Sofia, Elena Margherita, Delia e Irene, hanno imbustato 600 bozzette di pane di Prato col sigillo angioino sfornate appositamente la mattina del 14 giugno dal Panificio Fogacci di Prato. E poi nel pomeriggio durante il passaggio da piazza del Comune le hanno consegnate a tutti i piloti in una borsetta contenente anche il libro sulla Mortadella di Prato, in lingua inglese, e una confezione di biscotti. Ad aiutarle tutto il giorno anche da Federico Bernocchi, figlio dell’autore del libro sulla mortadella di Prato. “E’ stata un’edizione della Mille Miglia andata oltre le più rosee previsioni – conclude il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini -. La partecipazione di pratesi lungo il percorso è stata notevole, e quindi tutto lascia sperare che nel prossimo futuro ci siano altri passaggi della corsa più bella del mondo”.