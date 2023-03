Minorenne rapinato in centro a Sesto: lo bloccano in sette e gli rubano il portafogli

SESTO FIORENTINO – Nella serata di ieri, un minore di 14 anni, accompagnato dalla madre presso la Stazione Carabinieri di Sesto Fiorentino, ha denunciato di essere stato rapinato. In particolare il ragazzo ha detto che nel primo pomeriggio, mentre percorreva a piedi una via del centro, era stato avvicinato da un gruppo di sette ragazzi extracomunitari, verosimilmente coetanei, i quali lo avrebbero bloccato sottraendogli il portafogli che aveva nella tasca dei pantaloni con 25 euro. Per poi allontanarsi nelle strade cittadine. Il ragazzo, che non ha riportato alcuna lesione, ma solo un grande spavento, non ha richiesto l’intervento del 112 ma ha chiamato la mamma che lo ha tranquillizzato e accompagnato in caserma. Indagini in corso a cura di personale della Compagnia di Signa.