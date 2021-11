Minorenne scippa una borsa ma viene fermato dai passanti: arrestato dai Carabinieri

FIRENZE – Nella serata di ieri, lunedì 29 novembre, i Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola hanno arrestato per l’ipotesi di reato di furto con strappo e lesioni personali, un 17enne albanese, V.O.. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati inviati dalla Centrale Operativa in via Crispi, dove alcuni […]

FIRENZE – Nella serata di ieri, lunedì 29 novembre, i Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola hanno arrestato per l’ipotesi di reato di furto con strappo e lesioni personali, un 17enne albanese, V.O.. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati inviati dalla Centrale Operativa in via Crispi, dove alcuni passanti avevano fermato il giovane. La pattuglia intervenuta ha quindi ricostruito la dinamica dell’accaduto: il ragazzo poco prima si era impossessato della borsa di una donna, aggredendola alle spalle e cadere rovinosamente al suolo. Asportata la refurtiva, il giovane ha tentato di fuggire ma è stato fermato prima da alcuni passanti accorsi in soccorso della donna e poi dai Carabinieri, i quali hanno restituito la borsa alla legittima proprietaria. Il soggetto è stato quindi arrestato e condotto presso l’istituto penale minorile di Firenze, mentre la donna è stata ricoverata in osservazione all’ospedale di Careggi per aver riportato un trauma cranico.