Minorenni scappano con un fuoristrada rubato: la Polizia li ferma in Superstrada

LASTRA A SIGNA – La Polizia stradale di Pisa ha denunciato tre minori che cercavano di scappare dopo aver rubato una Jeep a Firenze. E’ successo ieri sera quando il Centro Operativo Polizia Stradale di Firenze è stato contattato da una ditta di Torino che gestisce un sistema di allarme satellitare, apprendendo che una Renegade, rubata nel pomeriggio e collegata a quell’impianto stava transitando sulla Firenze-Pisa.Livorno. Il veicolo era stato “intercettato” a Ginestra Fiorentina e si stava dirigendo verso il mare: a quel punto è scattato il piano di controllo cosiddetto “a reticolo”, predisposto dal Compartimento Polstrada Toscana e, in questi giorni, rafforzato su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato. La centrale operativa della Stradale ha dislocato tre pattuglie, rispettivamente della Sezione di Pisa, del Distaccamento di Empoli e del Commissariato di Pontedera, in altrettante posizioni strategiche della Fi-Pi-Li. La strategia adottata ha avuto successo e l’auto, appena giunta all’altezza di Cascina, è stata avvistata e poi bloccata. A bordo c’erano tre ragazzi senza documenti che, da accertamenti effettuati presso la Scientifica, sono risultati nati in Italia ma di origine straniera, rispettivamente di 17, 15 e 14 anni. I poliziotti li hanno denunciati alla Procura dei Minorenni di Firenze, affidandoli ai genitori, rintracciati a Firenze, nella zona dell’Isolotto. La Polstrada ha recuperato la Jeep per riconsegnarla al proprietario, già in viaggio per Pisa.