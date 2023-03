“Minori al centro”, la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza: proprietà, esperienze e criticità. Incontro in Salablu 

SIGNA – “Minori al centro”: è questo il tema dell’evento promosso dalla Pubblica Assistenza Signa, con il patrocinio del Comune di Signa, “per costruire – si legge in una nota – una cultura e consapevolezza sociale delle esigenze di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza”. Evento a cui sarà presente Jacopo Marzetti, presidente Comitato media e minori, già garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e già Commissario della cooperativa Il Forteto.

L’incontro, moderato dalla giornalista de La Nazione Lisa Ciardi, si terrà giovedì 30 marzo alle 21.15, presso la Salablu in via degli Alberti, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Nell’occasione Marzetti, di professione avvocato, condividerà con i presenti il racconto della sua approfondita esperienza nella materia: dal commissariamento del Forteto all’attività di garante dei diritti dei minori, all’attività di supporto e assistenza ai minori in caso di situazioni di pericolo o di rischio, fino al delicato tema della tutela dei minori e degli adolescenti nel contesto dei media e dell’utilizzo delle tecnologie digitali. L’iniziativa mira anche alla promozione di una cultura della responsabilità e della consapevolezza nell’uso dei media e delle tecnologie digitali, per prevenire eventuali rischi legati all’esposizione dei minori a contenuti inappropriati o alla loro stessa esposizione su Internet.

“Un appuntamento importante che si profila come momento di riflessione e approfondimento per tutta la nostra comunità, – afferma il sindaco Giampiero Fossi – come dimostrano molti studi, gli ultimi anni di pandemia hanno fortemente compromesso il benessere psicologico dei cittadini, colpendo soprattutto le fasce più giovani – adolescenti e preadolescenti. Mai come adesso quindi, di fronte ad una ancora maggiore vulnerabilità, è necessario schierarsi nella difesa di minori e adolescenti coinvolgendo le istituzioni e le associazioni, impegnandoci nella corretta informazione, in attività di sensibilizzazione e nella costruzione di un ambiente sicuro in cui far crescere i nostri ragazzi”.

“Si tratta di un tema di grande importanza che richiede un impegno costante e condiviso da parte di tutti i cittadini, delle istituzioni e delle organizzazioni sociali, per garantire un futuro migliore per le nuove generazioni, – spiega Matteo Carrai, presidente della Pubblica Assistenza Signa – è importante sottolineare che la tutela dei minori e degli adolescenti non è solo un compito delle istituzioni, ma coinvolge tutta la società. Ognuno di noi ha il dovere di proteggere i minori e gli adolescenti, segnalando eventuali situazioni di pericolo o abuso e promuovendo un ambiente sano e sicuro per la loro crescita e sviluppo”.