Minori in auto senza protezioni, la Polizia municipale multa tre conducenti 

Non si sono fermati neppure a Ferragosto i controlli portati avanti dalla Polizia municipale di Montemurlo a tutela della sicurezza stradale. Gli agenti hanno effettuato verifiche finalizzate soprattutto al contrasto della guida in stato d’ebbrezza. Per fortuna, su quaranta test con l’etilomentro, effettuati durante la serata del 16 agosto, nessun conducente è risultato positivo. Tutto bene, se non […]

Non si sono fermati neppure a Ferragosto i controlli portati avanti dalla Polizia municipale di Montemurlo a tutela della sicurezza stradale.

Gli agenti hanno effettuato verifiche finalizzate soprattutto al contrasto della guida in stato d’ebbrezza. Per fortuna, su quaranta test con l’etilomentro, effettuati durante la serata del 16 agosto, nessun conducente è risultato positivo. Tutto bene, se non fosse che durante i controlli gli agenti del comando di via Toscanini hanno trovato in ben tre casi bambini che viaggiavano in auto sui sedili posteriori senza cinture di sicurezza o gli adeguati seggiolini di sicurezza.



Per i conducenti è scattata quindi la sanzione da 85 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Inoltre, il guidatore, se verrà rifermato per la stessa infrazione nei prossimi due anni, rischia la sospensione della patente per 15 giorni. “Negli ultimi anni si è posta sempre più attenzione alla sicurezza sulle strade, ma nonostante questo continua a persistere un atteggiamento ancora poco responsabile per quanto riguarda il trasporto dei bambini sugli autoveicoli, – spiega l’ispettore della Polizia municipale, Stefano Grossi – resistono abitudini pericolose che, in caso d’incidente, potrebbero danneggiare il bambino. Per esempio, i l trasporto in braccio ad un adulto seduto sul sedile anteriore, talvolta addirittura con una cintura di sicurezza allacciata che tiene entrambi. Facendo così il genitore pensa di proteggere il bambino non rendendosi conto che, in caso di urto o di una frenata violenta, sarà proprio il suo corpo a schiacciare il bambino contro la plancia dell’autovettura per non parlare dell’airbag”.

La tutela dell’incolumità dei minori trasportati è strettamente collegata anche a un corretto utilizzo dei seggiolini (sistemi di ritenuta per bambini), che diventano utili non solo in caso di incidente, ma anche durante la normale circolazione del veicolo dove ci può essere, in qualsiasi momento, una brusca frenata o un cambio di marcia repentino. “I controlli stradali portati avanti dalla nostra polizia municipale sono molto importanti per tutelare l’incolumità degli utenti della strada e per sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere alla guida, – aggiunge l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Forastiero – talvolta si commettono delle leggerezze che, in caso di incidente possono risultare gravi. Dunque, è importante richiamare l’attenzione sul corretto trasporto dei bambini in auto che devono essere assicurati con appositi sistemi di ritenuta, adeguati alla loro età. Inoltre, è bene ricordare che le cinture di sicurezza sono obbligatorie per tutti anche sui sedili posteriori”.

Inoltre, la polizia municipale nei giorni di Ferragosto ha continuato a fare i controlli con il Targa system per rilevare la corretta revisione e assicurazione dei veicoli. Purtroppo, nonostante gli appelli alla responsabilità e alla sicurezza, gli agenti hanno trovato ancora alcuni veicoli non revisionati o assicurati.