“Mio padre, un magistrato”: la storia di Rocco Chinnici al Teatro delle Spiagge

FIRENZE – Al Teatro delle Spiagge di Firenze va in scena uno spettacolo che, attraverso lo sguardo e il ricordo della figlia Caterina, racconta la figura del giudice Rocco Chinnici, il fondatore del Pool antimafia ucciso nel 1983. Sul palco, Clara Costanzo, autrice, interprete e regista, e Roberto Izzo, il violinista degli Gnu Quartet, autore delle musiche originali. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo alle 21 in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

“Mio padre, un magistrato” il titolo dello spettacolo: Rocco Chinnici, giudice pioniere dell’antimafia, fu assassinato con una Fiat 126 imbottita di Tritolo il 29 luglio 1983. Era la prima autobomba di Cosa Nostra e colpì il primo magistrato capace di rivoluzionare il proprio metodo di lavoro e quello dei suoi colleghi per combattere la mafia là dove era più debole: negli affari economici. Clara Costanzo porta in scena la voce di Caterina, che racconta la storia di un magistrato, un eroe, un martire ma soprattutto un uomo, un marito e un padre. La sua storia, attraverso lo sguardo amorevole e addolorato della figlia, assume una forza emotiva e una autenticità eccezionali nella quotidianità dei grandi ideali, del duro lavoro e dei gesti concreti della vita di ogni giorno. Le note inedite del violino di Roberto Izzo e il canto danno voce struggente a quanto non è possibile esprimere a parole, in una variazione di linguaggi che trasfigura la biografia storica in una forma nuova.

