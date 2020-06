Misericordia Campi, anche i droni al servizio della comunità

CAMPI BISENZIO – Uno sguardo al presente, con il bilancio del fine settimana che ci siamo appena lasciato alle spalle. Un altro al futuro, con la recente costituzione del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto). In altre parole l’uso dei droni in capo all’area emergenza dell’associazione. La Misericordia di Campi si conferma ancora una volta realtà estremamente viva sul territorio e il 2 giugno, festa della Repubblica, è l’occasione giusta per fare un piccolo bilancio degli ultimi giorni ma anche per guardare avanti. Il bilancio è quello relativo a sabato e domenica scorsi, quando a Campi si è svolto il primo evento pubblico dopo la ripartenza delle attività. Una due giorni con “Profumi e sapori”, il mercato straordinario nel centro del Comune, durante il quale i volontari dell’associazione, circa una cinquantina, si sono occupati di far rispettare ai presenti le attuali normative in materia di sicurezza. Ma non solo perché all’interno del gazebo presente in piazza Matteotti c’erano “in mostra” i droni (acquistati dagli stessi confratelli della Misericordia) che daranno vita al nucleo S.A.P.R. Da parte del Provveditore Cristiano Biancalani innanzitutto “un ringraziamento alla grande disponibilità dimostrata dai confratelli che hanno risposto positivamente al servizio richiesto nel centro di Campi per un’iniziativa, organizzata da Fare Centro Insieme, in collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha contribuito al rilancio delle attività commerciali”. “Ringraziamento – aggiunge Biancalani – che va esteso anche al sindaco Emiliano Fossi, all’assessore Ester Artese, al presidente di Confesercenti Campi Christian Domizio e a Riccardo Morgillo (organizzatore mercatini in Toscana e membro dell’Unione nazionale organizzazione eventi) con i quali abbiamo collaborato ottimamente”.