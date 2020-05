Misericordia Campi, da lunedì 18 riaprono gli uffici in via Saffi

CAMPI BISENZIO – La Misericordia di Campi Bisenzio comunica che da domani, lunedì 18 maggio, riapriranno gli uffici amministrativi della sede di via Aurelio Saffi 3/d e sarà quindi possibile provvedere al pagamento della quota annua d’iscrizione e del rinnovo dell’abbonamento per le lampade votive del cimitero. La Misericordia ricorda che la data di scadenza dei bollettini è stata posticipata al 30 giugno e “pertanto non occorre recarsi nell’immediato per il pagamento degli stessi onde evitare assembramenti all’esterno della struttura. L’accesso agli uffici sarà possibile solamente con l’uso della mascherina chirurgica e previa misurazione della temperatura corporea a mezzo di termoscanner”. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.