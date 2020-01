Misericordia di Campi, a San Donnino la festa di San Sebastiano: dodici i nuovi confratelli

CAMPI BISENZIO – Come è sua consuetudine, la Misericordia di Campi festeggia San Sebastiano, patrono appunto delle Confraternite di Misericordia, in una delle parrocchie del Vicariato campigiano. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio a San Donnino, per una giornata di festa e di condivisione di quelli che sono i valori del mondo delle Misericordie. Dodici le vestizioni previste, con il ritrovo di confratelli e consorelle fissato alle 10 presso la sede dell’associazione. Da qui tutti i presenti raggiungeranno la chiesa di San Donnino dove, alle 11.30, avrà inizio la celebrazione della Santa Messa, con rito solenne, durante la quale avrà luogo la vestizione dei nuovi confratelli e, subito dopo, la benedizione del nuovo automezzo per i servizi sociali della sezione di San Piero a Ponti. A seguire, pranzo presso i locali della parrocchia di San Donnino e conferimento dei riconoscimenti di benemerenza ai volontari. I nuovi confratelli saranno “vestiti” al termine dei due anni di aspirantato previsti e dopo una serie di incontri formativi tenuti dal Correttore, don Ivo Marchi, che hanno avuto culmine mercoledì sera con la visita presso la Misericordia di Firenze (nella foto) per “far toccare con mano” dove tutto ha avuto origine.