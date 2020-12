Misericordia di Campi, anche quest’anno Babbo Natale è arrivato puntuale

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno il Babbo Natale della Misericordia di Campi è arrivato puntuale. E, come spiega il Provveditore Cristiano Biancalani, “con l’iniziativa di ieri sera abbiamo mantenuto il tradizionale saluto di Babbo Natale ai bambini anche se non con la consueta “presenza fisica”. Un modo sicuramente diverso ma che ci ha fatti sentire […]

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno il Babbo Natale della Misericordia di Campi è arrivato puntuale. E, come spiega il Provveditore Cristiano Biancalani, “con l’iniziativa di ieri sera abbiamo mantenuto il tradizionale saluto di Babbo Natale ai bambini anche se non con la consueta “presenza fisica”. Un modo sicuramente diverso ma che ci ha fatti sentire vicini a loro. Tanti bambini, infatti, hanno salutato il Babbo Natale allestito sul mezzo della Protezione civile, accompagnato da “veri” Babbo Natale e da altri volontari, che ringrazio per la consueta disponibilità in questo servizio, come in tutti gli altri che facciamo. Rinnovo gli auguri ai nostri Fratelli e Sorelle e a tutta la cittadinanza”.