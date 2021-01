Misericordia di Campi, avanti tutta: adesso il cimitero si può ampliare

CAMPI BISENZIO – Il percorso, dal punto di vista tecnico, è stato complesso. Ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto ed è ciò che conta. Un obiettivo molto atteso Misericordia di Campi Bisenzio che sotto l’albero, in occasione dell’ultimo Natale, ha trovato un “regalo” davvero gradito. Il 16 dicembre scorso, infatti, è stato rilasciato il permesso di costruire per l’ampliamento del cimitero della Misericordia, un traguardo che l’associazione ha accolto ovviamente con grande soddisfazione, come testimoniano le parole del suo Provveditore, Cristiano Biancalani: “Ho dato la notizia ai membri del Magistrato in un’altra occasione particolare che avevo organizzato, la Santa Messa al termine della quale ci siamo scambiati gli auguri con i volontari presenti, un momento intenso e partecipato, vissuto in preparazione al Natale. Una notizia che è stata accolta con soddisfazione da tutti, un momento che attendevamo con ansia e che ci permette di ampliare quello che è un bene prezioso della Misericordia ma per le necessità della nostra comunità”.

Poi è il momento dei ringraziamenti: “I miei più stretti collaboratori della Misericordia, tutta l’amministrazione comunale, gli uffici preposti per l’enorme lavoro che li ha visti coinvolti nelle complesse incombenze tecniche per una tipologia di ampliamento “particolare” per un Comune, ovvero il cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio, l’unico privato esistente a Campi”. Adesso l’iter proseguirà con l’affidamento dei lavori e il reperimento delle risorse, per un intervento, aggiunge Biancalani, “molto impegnativo dal punto di vista economico, che ipotizziamo di far partire entro il mese di maggio per concludersi, è la nostra speranza, nel dicembre del 2022”.

“Nel frattempo, nei giorni scorsi, coadiuvato da alcuni Fratelli della Misericordia, ho voluto mostrare alla comunità campigiana che siamo vicini alla partenza dei lavori apponendo una recinzione di cantiere provvisoria su tutto il fronte del terreno che sarà oggetto dei lavori di ampliamento, che tutti potranno notare transitando in quel tratto di via Tosca Fiesoli”. Tutto questo, anche se si tratta di una tappa “intermedia”, a conclusione di un cammino iniziato nell’anno 2014 quando l’associazione indisse un “Concorso di idee per l’ampliamento del Cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio”.

L’idea ispiratrice per il completamento di tutta l’area cimiteriale fu quella di una nuova zona che si contraddistinguesse come un vero e proprio “parco cimiteriale” che, ipoteticamente, potrebbe completarsi con la eventuale realizzazione di un tempio crematorio. E il Magistrato, su parere dell’apposita commissione lavori istituita, decretò vincitore l’architetto Alessandra Righi, della provincia di Siena, affidando in seguito la progettazione esecutiva allo studio dell’architetto Fabio Forconi di Lastra a Signa. Il 18 dicembre 2020 l’iter si è concluso con il rilascio dell’autorizzazione unica Suap, permesso di costruire – Atto numero 23 – Permesso di costruire numero 4215 del 16 dicembre 2020.

Il Provveditore, inoltre, approfitta dell’occasione per comunicare “con rammarico che quest’anno la tradizionale festa di San Sebastiano, con la celebrazione della Santa Messa, il rito della vestizione e il pranzo con tutti i Confratelli, che di solito viene festeggiata la domenica successiva alla effettiva ricorrenza – il 20 gennaio – a causa della pandemia non potrà svolgersi”. “Siamo costretti a rinunciare alla nostra festa per eccellenza che veniva peraltro condivisa con il Corpo della Polizia municipale di Campi Bisenzio, essendo San Sebastiano patrono comune. Ma non rinunceremo alla tradizione della consegna alle parrocchie del Vicariato di Campi Bisenzio del “panellino” benedetto, la cui produzione e il relativo imbustamento avverranno nel massimo rispetto delle norme di sicurezza igieniche e sanitarie da Esselunga di Campi Bisenzio, per la quale ringrazio il direttore per la fornitura a un prezzo veramente di favore per la Misericordia di Campi Bisenzio”.