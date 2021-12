Misericordia di Campi, Babbo Natale arriva con l’ambulanza. E insieme a lui ci sono anche gli Elfi

CAMPI BISENZIO – Babbo Natale arriva… con l’ambulanza. No, nessuno si è fatto male. E’ l’iniziativa pensata e voluta dalla Misericordia di Campi per consentire a chiunque lo desideri di conoscere più da vicino l’associazione. E ricevere a domicilio la visita di Santa Claus e i suoi Elfi (tutti, così come Babbo Natale, con Green […]

CAMPI BISENZIO – Babbo Natale arriva… con l’ambulanza. No, nessuno si è fatto male. E’ l’iniziativa pensata e voluta dalla Misericordia di Campi per consentire a chiunque lo desideri di conoscere più da vicino l’associazione. E ricevere a domicilio la visita di Santa Claus e i suoi Elfi (tutti, così come Babbo Natale, con Green Pass “rafforzato”) in quelli che sono i giorni più attesi dell’anno, soprattutto per i più piccoli. L’appuntamento è per il 24 dicembre, vigilia di Natale. Per prenotare la “visita” di Babbo Natale telefonare al numero 055 891111. Chissà, magari vi risponde proprio lui in persona…