Misericordia di Campi Bisenzio, con la raccolta dei tappi di plastica dona una carrozzina al Maggio Musicale Fiorentino

CAMPI BISENZIO – Significativa cerimonia, quella dei giorni scorsi al nuovo Teatro dell’opera di Firenze, che ha visto come protagonisti la Misericordia di Campi Bisenzio, guidata dal Provveditore Cristiano Biancalani, e il Maggio Musicale Fiorentino con in testa il Sovrintendente Alexander Pereira. Grazie infatti alla raccolta dei tappi di plastica, attività che l’associazione di volontariato impegnata da tempo in questa direzione, la Misericordia ha donato al Maggio Musicale Fiorentino una sedia a rotelle per la tutela e il sostegno delle persone con disabilità.

“Ci da grande soddisfazione poter fare questo dono – ha detto Biancalani – a una realtà importante con cui siamo entrati in contatto e abbiamo collaborato anche in altre occasioni, per il supporto e la tutela delle persone con disabilità, che noi stessi sosteniamo grazie ai nostri servizi. E ci hanno fatto particolarmente piacere le parole del Sovrintendente che non ha nascosto la propria felicità nel ricevere questo omaggio e di potere ancora una volta evidenziare quanto anche nella nuova Sala Zubin Mehta si sia pensato alla tutela e al sostegno delle persone con disabilità, riservando al suo interno gli spazi migliori da cui poter assistere agli spettacoli. Ricordiamo che è soprattutto grazie alla raccolta dei tappi di plastica, che portiamo avanti da dieci anni, che riusciamo ad avere sempre a nostra disposizione questi e altri presìdi”.