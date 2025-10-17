CAMPI BISENZIO – Protagonista dell’autunno, la castagna sarà anche al centro della festa in programma domenica 19 ottobre e organizzata dalla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio presso il circolo Mcl Don Renzo Paoli. Dalle 16 e per tutto il pomeriggio, quindi, il circolo sarà la location perfetta per un appuntamento dove si troveranno tutte le prelibatezze di questa stagione legate appunto alla castagna.
Misericordia di Campi Bisenzio: domenica 19 la festa della castagna alla sezione di San Piero a Ponti
CAMPI BISENZIO – Protagonista dell’autunno, la castagna sarà anche al centro della festa in programma domenica 19 ottobre e organizzata dalla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio presso il circolo Mcl Don Renzo Paoli. Dalle 16 e per tutto il pomeriggio, quindi, il circolo sarà la location perfetta per un […]