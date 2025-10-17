Associazionismo, News

Misericordia di Campi Bisenzio: domenica 19 la festa della castagna alla sezione di San Piero a Ponti

CAMPI BISENZIO – Protagonista dell’autunno, la castagna sarà anche al centro della festa in programma domenica 19 ottobre e organizzata dalla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio presso il circolo Mcl Don Renzo Paoli. Dalle 16 e per tutto il pomeriggio, quindi, il circolo sarà la location perfetta per un appuntamento dove si troveranno tutte le prelibatezze di questa stagione legate appunto alla castagna.