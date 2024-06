Misericordia di Campi Bisenzio: domenica 23 i vent’anni della sezione di Sant’Angelo a Lecore

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Domenica di festa, domani 23 giugno, per la sezione di Sant’Angelo a Lecore della Misericordia di Campi Bisenzio che spegne venti candeline. Sezione che nacque nel giugno del 2004 grazie alla lungimiranza dell’allora parroco, don Francesco Paladini, e da un gruppo di circa 35 persone che con entusiasmo risposero alla chiamata (nella foto una delle prime immagini di gruppo dei volontari). Con il passare degli anni ha rappresentato un piccolo, ma fermo punto di riferimento per la frazione del Comune di Signa occupandosi prevalentemente di servizi sociali e assistenza al prossimo con un apposito sportello di banco alimentare. Grazie all’impegno dei volontari, alla generosità dei cittadini e al supporto, mai mancato, da parte della Misericordia di Campi Bisenzio, ha potuto acquistare negli anni due mezzi attrezzati di cui uno purtroppo andato perso con la recente alluvione che ha colpito il Comune di Campi Bisenzio.

“I venti anni trascorsi a servizio del paese – dice il presidente Alessandro Bartolini – hanno lasciato in tutti noi Confratelli un forte segno di appagamento e gratitudine motivato dalla consapevolezza di aver potuto donare ai più bisognosi parte del proprio tempo consapevoli comunque di non aver potuto soddisfare ogni richiesta. L’occasione della festa vuole essere oltre che un auspicio per un incremento delle iscrizioni dei volontari anche l’occasione (oltre l’esercizio delle consuete attività sociali) per lanciare una sottoscrizione per l’acquisto di un nuovo mezzo sociale attrezzato nonché di programmare in futuro una serie di incontri ricreativi presso i locali della sezione rivolti agli anziani del paese”. Questo il programma della giornata: alle 10 accoglienza delle autorità civili e militari presso i locali della sezione accanto alla chiesa parrocchiale, alle 11.15 Santa Messa celebrata da don Andrea Coppini, alle 13 pranzo conviviale presso il Circolo Mcl Rivo Brogi.