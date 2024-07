Misericordia di Campi Bisenzio: nuovo Magistrato, nuove iniziative. Cristiano Biancalani confermato Provveditore

CAMPI BISENZIO – Presentato ufficialmente, dopo le elezioni delle scorse settimane, il nuovo Magistrato della Misericordia di Campi Bisenzio che ha portato alla conferma (per la terza volta consecutiva per acclamazione, ovvero senza necessità di una votazione) di Cristiano Biancalani, nel consiglio dell’associazione dal 1999, nel ruolo di Provveditore per quello che è il suo […]

CAMPI BISENZIO – Presentato ufficialmente, dopo le elezioni delle scorse settimane, il nuovo Magistrato della Misericordia di Campi Bisenzio che ha portato alla conferma (per la terza volta consecutiva per acclamazione, ovvero senza necessità di una votazione) di Cristiano Biancalani, nel consiglio dell’associazione dal 1999, nel ruolo di Provveditore per quello che è il suo quinto mandato consecutivo. Questi tutti i componenti: don Ivo Marchi (Correttore), Cristiano Biancalani (Provveditore) Carlo Pollastri (vice-Provveditore), Romina Ascolese, Alessandro Bartolini, Filippo Biagiotti, Monica Brogi, Alessio Fontani, Fabio Conti e Fabio Rugi (membri). Andrea Gelli, Giovanni Guasti, Giacomo Nincheri e Graziano Romolini (conservatori). Sara Falciai, Alessandro Massai e Andrea Panelli (organo di controllo). “Sono felice – ha detto Biancalani – della stima e della fiducia rinnovata da tutto il Magistrato, al quale va il mio grazie per la conferma, ma soprattutto per l’apporto e la proficua collaborazione che da parte di tutti non è mai mancata e che ha permesso di ottemperare a questo servizio di carità in modo compatto e con lo sguardo sempre rivolto alle necessità dei più deboli. Ringrazio anche in particolare il nostro Correttore, don Ivo Marchi, presenza fondamentale e costante in ogni occasione, al servizio del Pio Sodalizio”.

“Il Rotary e-club distretto 2071 vuole esprimere la propria gratitudine per la vostra immensa generosità”: inizia così la lettera con cui vengono spiegate le motivazioni che hanno portato alla donazione di 7.500 euro alla Misericordia di Campi Bisenzio per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato da mettere a disposizione della comunità. Una cifra che testimonia la vicinanza del Rotary all’associazione e allo stesso Comune di Campi, fra i più colpiti dall’alluvione del novembre scorso. A darne notizia, insieme a tutto il Magistrato, il Provveditore Cristiano Biancalani: “Ringrazio di cuore il Rotary e-club distretto 2071 per questa significativa donazione a favore della Misericordia di Campi Bisenzio”.

Ma non è finita qui perché, sempre in occasione della presentazione del nuovo Magistrato, Cristiano Biancalani e Alessio Fontani, presidente della sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio, hanno ufficializzato l’acquisto di un macchinario salvavita, denominato “Lucas”: “Un progetto nato in brevissimo tempo – ha detto Fontani – reso possibile grazie a una donazione del circolo Mcl Don Renzo Paoli alla sezione di San Piero a Ponti che di fatto ha messo a disposizione della Confraternita quello che è un dispositivo meccanico automatizzato di ultima generazione per il massaggio cardiaco di pazienti adulti colpiti appunto da arresto cardiaco”. “La Misericordia di Campi Bisenzio – ha aggiunto Biancalani – è grata al circolo Don Renzo Paoli per la sensibilità dimostrata grazie all’input della sezione di San Piero a Ponti. l dispositivo entrerà ufficialmente “in azione” da domani, giovedì 1 agosto”.