Misericordia di Campi Bisenzio: ventisette deumidificatori “in soccorso” alla popolazione di Faenza. Grazie anche alla Caritas

CAMPI BISENZIO – Resta sempre alta l’attenzione della Misericordia di Campi Bisenzio nei confronti di tutte quelle realtà, cittadini o territori, che loro malgrado sono chiamati a fare i conti con i danni provocati dal maltempo, specialmente quando il caos mediatico è passato, ma i problemi alle persone restano da gestire per mesi. Maltempo purtroppo sempre più frequente, in Toscana ma anche nelle altre regioni d’Italia, come l’Emilia Romagna ferita di nuovo da altre alluvioni. Per questo, nei giorni scorsi, il Provveditore Cristiano Biancalani, insieme a un gruppo di Confratelli, si è recato a Faenza, cittadina duramente colpita dall’alluvione delle passate settimane, grazie alla collaborazione instaurata da tempo con la Caritas Firenze e, in particolare, con il neo direttore Marzio Mori, che ha messo in contatto Biancalani con la Caritas Diocesana Faenza-Modigliana, il cui direttore è invece don Emanuele Casadio e la Fondazione Pro Solidarietà Ets. Ciò ha permesso la consegna in comodato di ventisette deumidificatori che la Misericordia di Campi Bisenzio aveva acquistato grazie al contributo di un ente privato nelle settimane successive all’alluvione del 2023 e che per mesi, insieme agli oltre 50 che l’associazione aveva noleggiato, sono stati installati presso le case dei campigiani, rivelandosi utilissimi.

E proprio in considerazione di ciò che oggi, visto che tante abitazioni della cittadina emiliana sono state invase dall’acqua e hanno la necessità di essere risistemate, sono stati messi a disposizione facendo in modo che sia direttamente la Caritas del posto, che conosce meglio la situazione, a consegnare il deumidificatore a chi ne ha maggiormente bisogno. Al momento della consegna presente anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha voluto ringraziare personalmente Biancalani e i Confratelli presenti per questo bellissimo gesto nei confronti della comunità che lui amministra. Un gesto che mette in evidenza ancora una volta come la Misericordia di Campi Bisenzio, duramente colpita insieme a tutta la popolazione, avendo vissuto in prima persona il dramma della tragica alluvione del 2 novembre 2023, abbia pensato a dare un supporto importante a chi adesso si trova nella stessa situazione. Quando ormai siamo vicini all’anniversario di quella data che, un anno fa, ha stravolto la vita di tantissimi campigiani.