Misericordia di Campi, chiusi al pubblico gli uffici di via Saffi. Ecco come fare

CAMPI BISENZIO – Al fine ti tutelare tutto il personale ed evitare passaggio e assembramenti di persone, la Misericordia di Campi ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici di via Saffi fino a nuova comunicazione. E’ possibile comunque richiedere informazioni via telefono al centralino al numero 055891111 mentre per i casi urgenti si può telefonare al numero 3351083298. “Invitiamo tutti i nostri pazienti – spiegano dalla Misericordia – a rimandare il pagamento dei bollettini dopo che sarà cessata questa fase. Si ricorda che dal nuovo decreto, infatti, è fatto divieto di spostarsi da casa per effettuare simili commissioni, non necessarie, né urgenti. Per tutte le pratiche non derogabili verranno fissati direttamente appuntamenti con i pazienti Il nostro cimitero e le cappelle mortuarie di via Saffi rimangono regolarmente aperti. Verrà garantito il rispetto delle disposizioni previste dal Dpcm. Per questo raccomandiamo a tutti di rispettare quanto previsto”.