Misericordia di Campi, Farmapiana e Gigli, l’unione fa la forza. E il tampone si fa drive through nel parcheggio del Centro commerciale

CAMPI BISENZIO – L’unione fa la forza. Soprattutto in questa fase storica. E un’ulteriore dimostrazione arriva dall’iniziativa presentata ieri pomeriggio alla presenza del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. Un’iniziativa che coinvolge tre soggetti ma che ha un unico obiettivo: quello di garantire un servizio di utilità pubblica e a prezzi calmierati. Da ieri, infatti, è possibile effettuare un tampone antigenico rapido o un test sierologico presso la farmacia comunale del Centro commerciale I Gigli. La postazione è stata allestita grazie alla collaborazione fra il RAMI, ovvero la Rete degli Ambulatori delle Misericordie, la Misericordia di Campi, Farmapiana e il Centro commerciale I Gigli. Il “drive through” è stato allestito nella corsia E18, nel parcheggio del Centro commerciale, e sarà possibile accedervi, previa prenotazione alla stessa farmacia de I Gigli, il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 (per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0558969667). All’interno della postazione, come già detto in precedenza, sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido di screening, come disposto dalla Regione Toscana, al costo di 22 euro, e il test sierologico a 20 euro.

“Gli ambulatori della Misericordia, che in questo caso ringraziano Farmapiana, – ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione, Cristian Cesari – sono sempre pronti a collaborare con tutti gli attori della Piana e con chiunque voglia attivarsi con qualsiasi iniziativa che possa richiedere la nostra partecipazione”. Concetti ribaditi dal Provveditore, Cristiano Biancalani, che poi ha voluto “ringraziare il Centro commerciale I Gigli per l’ennesima, proficua collaborazione con l’associazione”. “Da parte nostra – ha detto il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti – innanzitutto vanno i ringraziamenti al Centro commerciale I Gigli che sono sempre disponibili verso le iniziative che proponiamo loro. E contemporaneamente mi preme sottolineare come Farmapiana, in questo caso insieme alla Misericordia di Campi, dia un servizio importante in un momento in cui l’epidemia è in crescita”. “In un momento storico come quello attuale – ha aggiunto Antonino D’Agostino, direttore del Centro commerciale I Gigli – è importante fornire un servizio di utilità pubblica all’interno dei nostri spazi parcheggio. Attraverso la collaborazione con Farmapiana e Misericordia, che ringraziamo per il prezioso supporto, siamo riusciti a pianificare il tutto in tempi brevi, e con un servizio di prenotazione diretto tramite la nostra farmacia interna”.