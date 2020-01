Misericordia di Campi, “Grande fratello” contro la piena dei fiumi: installata un’altra telecamera

CAMPI BISENZIO – Che la Misericordia di Campi si affidi alla tecnologia per portare avanti i propri servizi è cosa nota. E la dimostrazione è arrivata in occasione dell’ultima ondata di maltempo, quella di inizio dicembre, che ha colpito anche la Piana. Quando è stata utilizzata una webcam installata dalla stessa Misericordia – previa autorizzazione del Comune – per il controllo del Bisenzio, nel centro di Campi, e verificare che questo sia sgombro da eventuali flussi di acqua eccessivi o detriti. La webcam è sempre on line ed è a disposizione del servizio di Protezione civile comunale. E, come annunciato in quell’occasione dal Provveditore dell’associazione, Cristiano Biancalani, adesso c’è una seconda telecamera che va a integrare la prima. Sono stati infatti completati i test necessari e la telecamera in questione è stata installata alla confluenza fra la Marina e il Bisenzio. “Un’aggiunta – dice Biancalani – che completa l’impegno che ci siamo presi per il controllo del tratto del fiume nei punti più a rischio e di maggiore interesse per la prevenzione della sicurezza. Desidero inoltre ringraziare i confratelli del dipartimento innovazione e tecnologie che se ne sono occupati, perché hanno fatto e stanno facendo un lavoro davvero importante”.

Le prime due immagini, sia diurna che notturna, sono relative al punto individuato dal responsabile del Genio civile incaricato di questo tratto di fiume; la terza fotografia riguarda invece l’installazione che la Misericordia ha eseguito in accordo con i tecnici del Comune e l’assessore alla protezione civile del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti.