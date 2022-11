Misericordia di Campi: grazie alla festa un contributo per l’acquisto di un’ambulanza per il trasporto protetto neonatale

CAMPI BISENZIO – La festa della Misericordia di Campi Bisenzio, che anche quest’anno all’inizio di settembre ha animato e coinvolto tantissime persone nel parco di Villa Il Palagio, rappresenta da dieci anni un momento imperdibile nel mondo del volontariato e dell’associazionismo della Piana. Ma non solo, perché si pone da sempre uno scopo, un obiettivo da raggiungere con quello che è appunto il ricavato dell’iniziativa. Basti pensare, per esempio, al contributo che l’anno scorso è stato donato all’Unitalsi per l’acquisto di un pulmino. Quest’anno invece, la Misericordia ha voluto guardare in casa propria, utilizzando pertanto i circa 13.000 euro “rimasti in cassa”, per la precisione 12.454,04 euro, all’acquisto di un’ambulanza. Un’ambulanza “particolare”, come spiega il Provveditore Cristiano Biancalani: “I mezzi impiegati infatti nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato, in base al regolamento vigente, devono essere sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione, stabilendo al tempo stesso come termine ultimo per l’adeguamento alla normativa il 1 dicembre 2024. Considerato inoltre che l’ambulanza di soccorso avanzato adibita al trasporto protetto neonatale è stata immatricolata nell’anno 2010 e pertanto, secondo la suddetta normativa, dovrà essere sostituita e declassata alle attività dei trasporti sanitari di base”. “Per questo – aggiunge – abbiamo deciso, visti i costi da sostenere e i tempi di consegna del veicolo, di avviare fin da ora una campagna di raccolta fondi appositamente dedicata all’acquisto e all’allestimento di una nuova ambulanza da dedicare proprio a questo tipo di trasporto”. Da qui, inoltre, la decisione di aprire nelle prossime settimane un conto corrente dedicato, “al fine di mantenere una corretta contabilità della raccolta fondi e rendicontare in maniera chiara e puntuale gli iscritti, i benefattori e la cittadinanza”.