Misericordia di Campi, il servizio civile in festa per Carnevale… a tutto cinema

CAMPI BISENZIO – Quando si è giovani, soprattutto quando si è giovani, si ha voglia di divertirsi. A maggiore ragione se il divertimento va di pari passo con la condivisione. Di un’esperienza come di determinati valori. Lo dimostra anche “Ciak azione!”, ovvero la festa di Carnevale organizzata dai ragazzi del servizio civile della Misericordia di Campi che partecipano al progetto “Insieme verso l’autonomia”. L’appuntamento è per martedì 25 febbraio alle 20.30 a Villa Il Palagio per festeggiare tutti insieme proprio l’ultimo giorno di Carnevale (è richiesta la prenotazione al numero 3396561582).