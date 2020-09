Misericordia di Campi, tre giorni di festa a Villa Il Palagio. Nel rispetto delle normative anti-Covid

CAMPI BISENZIO – Lasciato alle spalle il mese di agosto, durante il quale i volontari e il personale dipendente della Misericordia di Campi Bisenzio hanno comunque garantito quasi tutti i servizi rivolti alla cittadinanza, l’associazione di volontariato campigiana si appresta a vivere, seppur in forma ridotta a causa del Covid, la consueta “Festa della Misericordia” che quest’anno non vedrà svolgersi il Palio della Rificolona. L’appuntamento è per questo fine settimana, da oggi, venerdì 4 a domenica 6 settembre, nel parco esterno di Villa il Palagio. Nel corso delle tre serate i Confratelli della Misericordia prepareranno, oltre ai consueti aperitivi, antipasti e piatti a base di pecora e maiale, anche alcune novità a base di pecora certamente da provare, quali hamburger e salsicce. L’ampia zona esterna a disposizione permetterà lo svolgimento della festa nel totale rispetto delle norme anti-Covid, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 335 1083272. Un’altra novità di questa “particolare” edizione 2020 della festa riguarda la presenza, nell’area esterna privata che si affaccia su via Saffi davanti alla sede della Misericordia e fuori della zona food, di un mercatino di arti e mestieri con alcuni espositori, presenti dalle 18 fino al termine delle serate; mentre per coloro che volessero passare prima o dopo cena è possibile usufruire del chiosco/bar. “Ringrazio tutti i Fratelli e le Sorelle – dice il Provveditore Cristiano Biancalani – per la consueta e totale disponibilità nel mettersi a servizio della comunità anche in occasione di questo evento sociale, il Comune di Campi Bisenzio, ChiantiBanca e la “Meglio Genìa” per il patrocinio. Vi aspettiamo numerosi per condividere tre belle serate in un fine settimana di bel tempo e caldo, al fresco del nostro parco gustando dell’ottimo cibo”. Completerà questa edizione della festa l’inaugurazione di un mezzo già acquistato da mettere a disposizione della sezione di San Piero a Ponti, che avverrà al termine della Messa delle 10.30 di domenica 6 settembre presso la chiesa di San Cresci, cui farà seguito un pranzo nel parco di Villa Il Palagio per tutti i Fratelli e Sorelle intervenuti.