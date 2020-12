Misericordia di Campi, ultimo giorno per la consegna delle mascherine

CAMPI BISENZIO – Prosegue, anche nella giornata di oggi, sabato 12 dicembre, la consegna delle mascherine alle persone con più di 70 anni di età e a chi non è autosufficiente da parte della Misericordia di Campi. In via Saffi il ritiro si potrà effettuare fino alle 12 e dalle 18 alle 21. Stessi orari […]

CAMPI BISENZIO – Prosegue, anche nella giornata di oggi, sabato 12 dicembre, la consegna delle mascherine alle persone con più di 70 anni di età e a chi non è autosufficiente da parte della Misericordia di Campi. In via Saffi il ritiro si potrà effettuare fino alle 12 e dalle 18 alle 21. Stessi orari per la sezione di Sant’Angelo a Lecore della Misericordia di Campi (piazza di Sant’Angelo, 1) e per la sezione della Misericordia di San Piero a Ponti (via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nelle foto i tre punti di distribuzione dell’associazione mentre la foto di gruppo è di archivio). Complessivamente, comprese anche le altre associazioni che hanno aderito all’iniziativa, sono state distribuite 40.000 mascherine, cinque per ogni persona. Per ritirarle serve la tessera sanitaria della persona che beneficia delle mascherine, sia nel caso del ritiro diretto sia nel caso in cui venga delegato un parente.