Misericordia di Campi, via al corso di primo soccorso. Come iscriversi

CAMPI BISENZIO – Prende il via il 3 febbraio il corso di primo soccorso, gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza, purché maggiorenni, organizzato dalla Misericordia di Campi. Andrà avanti all’incirca per un mese e si concluderà verso la metà di marzo con un piccolo esame. Durante il corso, tenuto da formatori qualificati, i partecipanti impareranno le prime e più importanti manovre di rianimazione, fra cui le cosiddette manovre di Heimlich, per la disostruzione sia in ambito adulto che pediatrico. Verrà inoltre insegnato l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico con rilascio di relativo attestato riconosciuto a livello regionale e per il mondo del lavoro. Ma sarà anche spiegato “come chiamare” la centrale 118, ovvero cosa dire e come rispondere alle domande che gli operatori fanno. quando c’è una chiamata. “L’obiettivo è anche quello di far conoscere la nostra associazione e, perchè no, stimolare i partecipanti perché entrino a far parte della Misericordia”. Il gruppo formazione della Misericordia di Campi Bisenzio è presente su Facebook (Gruppo Formazione Mise Campi Bisenzio) e su Instagram (@Formazione_mise_campi_bisenzio) oppure si può contattare via e-mail all’indirizzo [email protected] anche dal sito Internet www.misecampi.it oppure al numero 3351083277, anche WahtsApp. Insomma, non ci sono davvero scuse, sia per partecipare al corso che, successivamente, per restare all’interno della grande famiglia della Misericordia.