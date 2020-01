Misericordia di Lastra a Signa, domenica 26 la festa di San Sebastiano

LASTRA A SIGNA – Per la Misericordia di Lastra a Signa è tempo di San Sebastiano, celebrato lo scorso 20 gennaio e patrono delle Confraternite di Misericordia. Un appuntamento da condividere con la cittadinanza e, nel rispetto di una tradizione secolare, con la distribuzione dei “panelli” benedetti, ovvero i panini benedetti dal nostro correttore spirituale, don Norberto Poli. Panelli che saranno distribuiti al termine delle Sante Messe del pomeriggio di sabato 25 e della mattina di domenica 26 gennaio nelle chiese di Santa Maria a Castagnolo, San Martino a Gangalandi, Natività, Porto di Mezzo, Sant’Anna, Brucianesi e Calcinaia e presso il Centro sociale residenziale, Alfa Columbus, Villa Michelangelo Rsa, suore a Signa e Convitto. La domenica, invece, con inizio alle 17 sarà concelebrata la Santa Messa (oltre che da don Poli, dal vescovo emerito Franco Agostinelli, dal parroco don Stefano Cherici e dai frati di Lecceto) che culminerà con la cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli (una decina) e dal conferimento della Stella al merito della carità per i 30 anni di servizio (18 persone) e della Croce al merito della carità per i 50 anni di servizio (5 persone).