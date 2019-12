Misericordia di Lastra a Signa, gli auguri con il calendario del 2020

LASTRA A SIGNA – Quello che stiamo vivendo è il periodo più magico dell’anno e la Misericordia di Lastra a Signa vuole cogliere quest’occasione per augurare a tutti un sereno Natale. Nei prossimi giorni avrà inizio la tradizionale distribuzione del calendario dell’associazione presso le abitazioni delle famiglie lastrigiane. “Il calendario – spiegano dalla Misericordia – non è solo il nostro modo di “entrare nelle case” per parlare di quello che facciamo e di quello che siamo, ma è anche il mezzo per informarvi sulla presenza del servizio di guardia medica, sui turni delle farmacie e sulle giornate di raccolta sangue organizzate dal gruppo Fratres Nesi. Vi invitiamo quindi a sfogliarlo ed usarlo il più possibile per segnare i vostri appunti. Buon Natale”.