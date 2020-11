Misericordia di Malmantile, attivo da oggi il servizio di tamponi “Drive Through”

LASTRA A SIGNA – E’ partita questa mattina a Malmantile, davanti alla sede della Misericordia in via Vecchia Pisana, la postazione “Drive Through” per effettuare tamponi direttamente dalla propria auto. La postazione è gestita dalla Misericordia di Malmatile attraverso la rete ambulatoriale Rami che ha partecipato ad una manifestazione di interesse della Asl Toscana Centro. Per accedere alla postazione è necessario presentarsi con la prenotazione effettuabile tramite il sito http://prenotatampone.sanita.toscana.it. L’esito del tampone dal Fascicolo Sanitario Elettronico potrà essere controllato all’indirizzo http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ o su http://referticovid.sanita.toscana.it. “Abbiamo pensato – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – insieme alle associazioni del territorio, Misericordia di Malmantile, Misericordia di Lastra a Signa e Humanitas sezione di Ginestra Fiorentina, di mettere a disposizione anche nel nostro Comune alcuni punti “Drive Through” per effettuare i tamponi. Questa mattina è partita la postazione di Malmantile e siamo in attesa che vengano attivate anche le altre. Si tratta di un’occasione importante per tutti i nostri cittadini di poter avere, vicino a casa, la possibilità di effettuare l’esame e quindi di non doversi spostare troppo in una situazione già difficile di per sé”. “Ringrazio le associazioni – ha concluso il sindaco – che si sono messe a disposizione per effettuare questo importante servizio”.