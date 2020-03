Misericordia di San Mauro, un’ambulanza è dedicata esclusivamente all’emergenza Coronavirus

SIGNA – Fra le associazioni “in prima linea” in questo particolare periodo c’è anche la Misericordia di San Mauro. Associazione che, oltre al normale servizio di emergenza in standby h24, su apposita richiesta apposita del 118, ha attivato una seconda ambulanza sul territorio fiorentino esclusivamente dedicata all’emergenza Covid-19. Ma non è finita qui perché, nel fine settimana, i volontari del gruppo di protezione civile si sono dedicati al recupero dei libri scolastici lasciati dai ragazzi nelle scuole e alla riconsegna presso le abitazioni in modo da poter garantire loro lo svolgimento regolare del corso di studi. Insomma, la Misericordia di San Mauro c’è, come è scritto anche sulla pagina Facebook: “Non nascondiamo che sono giorni molto complicati anche per noi ma, nonostante le tante difficoltà, grazie allo sforzo e all’impegno dei nostri volontari e dipendenti, continuiamo a garantire – nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza – i nostri servizi alla cittadinanza. Siamo a disposizione di chi ha necessità su tutto il territorio signese con le nostre opere di carità. Aiutare il prossimo è la nostra missione. Oggi siamo chiamati a dare il nostro contributo e lavoriamo tutti i giorni per rispondere al meglio a questa nuova emergenza. La Misericordia di San Mauro non si ferma perché ce lo impone la nostra storia e il nostro ruolo”. Con un pensiero particolare “per ringraziare i confratelli e le consorelle che saranno in servizio in questi giorni”.