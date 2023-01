Misericordia di San Piero a Ponti: la Befana arriva in ambulanza. Calze e merenda per tutti i bambini

CAMPI BISENZIO – Un appuntamento che è diventato tradizione. Anche quest’anno, infatti, così come in passato, il 6 gennaio anche la Befana arriva in ambulanza. Non perché abbia bisogno di aiuto ma per fare festa con tutti i bambini presenti. Dove? Alla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio, prima, alle […]

CAMPI BISENZIO – Un appuntamento che è diventato tradizione. Anche quest’anno, infatti, così come in passato, il 6 gennaio anche la Befana arriva in ambulanza. Non perché abbia bisogno di aiuto ma per fare festa con tutti i bambini presenti. Dove? Alla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio, prima, alle 15, con uno spettacolo di magia e subito dopo, intorno alle 16.30, con l’arrivo della “vecchia signora”, la distribuzione delle calze e una merenda per tutti i bambini.