Misericordia. Pasticcini e opere d’arte: i calenzanesi ringraziano i volontari

CALENZANO – Piccoli ma importanti gesti quotidiani che strano la riconoscenza dei calenzanesi verso gli operatori della Misericordia di Calenzano. Come racconta il presidente della Misericordia, Paolo Pineti, “oggi siamo rimasti stupiti alla Misericordia di Calenzano. Una persona soccorsa ha voluto ringraziare i volontari con una opera d’arte da lui realizzata”. E non è stato il solo gesto, infatti, dopo poco “una signora ha portato un vassoio di pasticcini, sempre ai volontari, per ringraziarli per le attenzioni dimostrate durante un servizio di carità – racconta Pineti – Come Presidente di questo fantastico gruppo ringrazio queste persone che dimostrano affetto ai volontari, mi sento di ringraziare tutti i miei volontari per il loro impegno giornaliero per il prossimo e per la comunità”.