Misericordie nel mirino dei vandali, tre episodi in tre giorni: “Un colpo all’intera cittadinanza”

FIRENZE – “Chi colpisce un’associazione di volontariato colpisce l’intera cittadinanza, colpisce ognuno e ognuna di noi senza distinzione”. Lo scrive in un post pubblicato stamani su Facebook la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, esprimendo “la propria incondizionata solidarietà e vicinanza alla Misericordia di Fucecchio, alla Misericordia di Empoli e alla Misericordia di Comeana (nella foto) vittime nelle ultime ore di atti vandalici”. “Lanciare un mattone o un tombino contro le vetrate di un’associazione di volontariato, sfondare completamente il vetro di un autoveicolo adibito ad assistenza, come accaduto alla Misericordia di Fucecchio, a quella di Empoli e alla Misericordia di Comeana – continuano la Federazione regionale – costituisce un atto di aggressione verso quei valori di altruismo e Carità che le Misericordie si impegnano a promuovere quotidianamente da secoli. Tali gesti, accaduti tutti nelle scorse ore, sono di una violenza ingiustificabile e gratuita; non si tratta di semplici atti di vandalismo ma di fatti da condannare con fermezza, che avvengono a danno di tutta la comunità e in spregio al lavoro di tanti volontari, fratelli e sorelle di Misericordia, che con abnegazione ogni giorno garantiscono servizi essenziali di sostegno alla salute”. La Federazione regionale delle Misericordie evidenzia infine “l’augurio e la necessità urgente sia di individuare e perseguire i responsabili di tali criminali azioni, sia di lavorare assieme per prevenirle e assicurare che non si ripetano”.