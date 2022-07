Miss Chiesina Uzzanese, vince una fiorentina. Fra le prime sei anche una sestese

CAMPI BISENZIO – Vittoria al fotofinish per Jasmine Orlandi, 20 anni, di Firenze, che è così Miss Chiesina Uzzanese 2022. La bella ventenne fiorentina ha prevalso sul gruppo delle altre 22 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana ed è salita sul gradino più alto del podio. La manifestazione, diventata ormai un appuntamento […]

CAMPI BISENZIO – Vittoria al fotofinish per Jasmine Orlandi, 20 anni, di Firenze, che è così Miss Chiesina Uzzanese 2022. La bella ventenne fiorentina ha prevalso sul gruppo delle altre 22 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana ed è salita sul gradino più alto del podio. La manifestazione, diventata ormai un appuntamento ultradecennale e inserita nel cartellone degli eventi dell’Estate Chiesinese, è stata organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro loco di Chiesina e il contributo economico del Dancing Discoteca Don Carlos. E dopo due anni di stop a causa della pandemia ha riportato in piazza Vittorio Emanuele il pubblico delle grandi occasioni. Molto impegnativo il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Fabio Berti, sindaco di Chiesina Uzzanese, e, come segretario, da Lorenzo Vignali, vice-sindaco, nel dover selezionare tra le 23 concorrenti in gara le vincitrici delle 6 fasce a disposizione della serata: al termine dello scrutinio finale primo posto quindi per Jasmine Orlandi davanti a Sofia Fambrini, 19 anni di Lucca, Jasmine Pucci, 22 anni, di Carmignano, Rachele Rinaudo, 19 anni, di Pisa, Luna Galletti, 22 anni, di Soiana (Pisa) e la sestese Martina Comparini, 26 anni.