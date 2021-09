Mobilità, Anpit Firenze: “Città inutilizzabile per chi si deve guadagnare lo stipendio. E la Piana è sempre “lontana”…”

FIRENZE – “In questi giorni ho constatato una situazione traffico ai limiti dell’assurdo, che danneggia economicamente imprenditori e professionisti in un momento di ripresa dopo tanto buio”: a dirlo è Giorgio Gargiulo, presidente di Anpit Firenze. “Chi si sposta per lavoro e disgraziatamente deve fare più di un incontro in una giornata – la normalità per chi deve guadagnarsi lo stipendio – deve subire tempi di percorrenza di oltre mezz’ora se non di più, che sono inconcepibili per una città che non è una metropoli. In assenza di circonvallazioni vere e proprie, i viali sono un percorso obbligato e costringono gli utenti a code infinite. Piazza della Libertà è qualcosa di indescrivibile, da mesi, da anni e siamo costretti a confidare nella Soprintendenza che sblocchi il famigerato cantiere”. “Quello che ci stupisce ancora di più – aggiunge Gargiulo – sono le risposte dell’amministrazione: sembra che sia colpa delle auto, ovvero delle persone che, bontà loro, vogliono e devono lavorare e non di cantieri con poco preavviso, dell’assenza di percorsi alternativi, di una mobilità generalmente gestita malissimo. Le soluzioni? Ancora peggio. Niente più auto, tutti a piedi o in bici o in monopattino (mezzi utili sì ma per brevi spostamenti, per chi non deve portare attrezzi…) o sulla tramvia che, però, non serve ancora alcune zone strategiche per le imprese come Osmannoro o la Piana. Tutto questo sta rendendo inutilizzabile la città per chi lavora: non stupiamoci se oltre ai turisti non arrivano nemmeno gli investitori e Firenze muore”.