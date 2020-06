Mobilità. Assemblea all’aperto

CALENZANO – Un’assemblea pubblica all’aperto, nel rispetto delle norme anti-contagio, per illustrare i risultati delle indagini e del questionario sulla mobilità e individuare insieme ai cittadini le azioni future. Si terrà mercoledì 17 giugno alle 21 in piazza Vittorio Veneto. Saranno presenti il Sindaco Riccardo Prestini, il Vicesindaco Alberto Giusti e il progettista del Piano Stefano […]

CALENZANO – Un’assemblea pubblica all’aperto, nel rispetto delle norme anti-contagio, per illustrare i risultati delle indagini e del questionario sulla mobilità e individuare insieme ai cittadini le azioni future. Si terrà mercoledì 17 giugno alle 21 in piazza Vittorio Veneto.

Saranno presenti il Sindaco Riccardo Prestini, il Vicesindaco Alberto Giusti e il progettista del Piano Stefano Ciurnelli. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

“L’emergenza sanitaria non ci ha impedito di portare avanti il percorso di partecipazione per il Piano della mobilità sostenibile e per il Piano del traffico – ha detto il Vicesindaco Alberto Giusti -. Dopo le indagini e il questionario, i cui risultati sono sul sito del Comune e sono stati presentati in diretta streaming, vogliamo ora incontrare i cittadini e condividere con loro gli obiettivi e le strategie per cambiare la mobilità a Calenzano”.



Per accedere alla piazza ci si dovrà attenere alle misure di sicurezza. Si dovrà quindi indossare la mascherina, igienizzare le mani, mantenere la distanza dalle altre persone e rispettare le indicazioni sui posti a sedere.