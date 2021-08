Mobilità ciclabile: i prossimi interventi a Calenzano

CALENZANO – La mobilità ciclabile è uno dei progetti su cui puntano molte amministrazioni comunali. Percorsi spesso ricavati riducendo le strade, a volte nuove strisce realizzate parallele alla viabilità su gomma vengono pensati per garantire la mobilità ciclabile in sicurezza. A Calenzano, oltre alle piste ciclabili esistenti, sono previsti altri percorsi. Ne parliamo con il […]

CALENZANO – La mobilità ciclabile è uno dei progetti su cui puntano molte amministrazioni comunali. Percorsi spesso ricavati riducendo le strade, a volte nuove strisce realizzate parallele alla viabilità su gomma vengono pensati per garantire la mobilità ciclabile in sicurezza. A Calenzano, oltre alle piste ciclabili esistenti, sono previsti altri percorsi. Ne parliamo con il vicesindaco Alberto Giusti.

“Un progetto importante è quello della pista ciclabile Calenzano-La Chiusa nell’alveo del torrente Marina per la quale entreremo presto nel vivo delle opere. La partenza è da Dietro Poggio dal Molino e arriverà fino a La Chiusa, in parte la pista è già realizzata, manca solo il tratto centrale”.

Quali altri progetti ci sono in programma?

“Sarà approvato il progetto di via Giusti che prevederà di collegare la pista di via Pertini con la piazza Vittorio Veneto, dentro lo stesso pacchetto ci sarà la sistemazione del percorso che va alla stazione di Pratignone passando vicino al centro commerciale e oltre a questo chiuderemo la progettazione della pista ciclabile di via di Prato che passa dietro il campo sportivo e arriva a riconnettersi con la pista ciclabile di via del Pratignone. Questa è una progettazione più complessa perché prevede l’installazione di una passerella sul torrente Chiosina. Per la realizzazione di questa passerella sono state chieste caratteristiche piuttosto onerose. Le nuove normative previste dal Genio Civile richiedono che queste opere non possano più appoggiarsi sugli argini e quindi bisogna o appoggiarsi all’esterno o creare una nuova struttura, ma questo comporta una spesa maggiore. Altra opera importante è la pista Carraia-Calenzano e procediamo alla scrittura della convenzione con Autostrade grazie alla quale riceveremo il finanziamento e potremo progettare a livello esecutivo e realizzare l’opera. Tra quelle che stiamo ideando c’è anche una pista ciclabile che arrivi fino a Legri lungo la Marinella.

Quando è prevista la conclusione della rete ciclabile?

“E’ una programmazione che viene da lontano e guarda lontano. Nel Pums il primo step è nel 2025 e il secondo nel 2030. Quello che vogliamo fare entro la fine di mandato è che tutte le piste che abbiamo in mente è di avere la progettazione esecutiva e individuare i finanziamenti e poterle realizzare al più presto o renderle cantierabili per chi verrà dopo di noi.