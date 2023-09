Mobilità, Mazzetti e Stella (FI): “Ma quale rivoluzione… A farne le spese sono sempre i pendolari” 

FIRENZE – “Una decisione che complica ulteriormente la vita ai pendolari, già vessati da aumenti ingiustificabili e dai ritardi causati da Autolinee Toscane, e che renderà ancor più difficoltoso spostarsi per lavorare”. Così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, e Marco Stella, capo gruppo FI in Regione, commentano la scelta del Comune di Firenze di impedire ai bus extraurbani […]

FIRENZE – “Una decisione che complica ulteriormente la vita ai pendolari, già vessati da aumenti ingiustificabili e dai ritardi causati da Autolinee Toscane, e che renderà ancor più difficoltoso spostarsi per lavorare”. Così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, e Marco Stella, capo gruppo FI in Regione, commentano la scelta del Comune di Firenze di impedire ai bus extraurbani di accedere al centro. “La città di Firenze – sostengono – dovrebbe aprirsi e rendersi più accessibile per chi si sposta per lavorare. Siamo sicuri che la tramvia, spesso già affollata, possa permettere a tutti di spostarsi verso il centro cittadino? Ultimamente, dalla scelta scellerata di affidare il trasporto pubblico locale a un’azienda che ha imposto aumenti senza migliorie al servizio il Pd, non ha dato prova di avere una grande visione per la mobilità”.