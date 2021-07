Moda, arte e creatività: “Le Signe Art Festival” ci regala una notte dedicata al talento

LASTRA A SIGNA – Il talento si colora di bianco e rosso, i colori del Comune di Lastra a Signa, e si avvolge nelle emozioni di una notte vissuta nel centro storico lastrigiano. Nell’ambito della seconda edizione de “Le Signe Art Festival”, infatti, quella che va in scena domani, mercoledì 14 luglio, è una vera e propria “Notte del talento”. Una serata in cui saranno assegnati i premi “Leon Battista Alberti” e ci saranno una serie di performance a cura di Mita Academy in onore al Made in Italy. Una serata, insomma, che potrebbe dare davvero un segnale forte di ripartenza dopo i mesi di sofferenza che tuttavia stiamo provando a lasciarci alle spalle.

Una serata in cui il direttore artistico del festival Alessandro Calonaci (nella foto) e il suo staff hanno fatto le cose in grande. Una bella serata, che prenderà il via alle 21.15 in piazza Garibaldi (qui in basso il programma completo) e che insieme al talento unirà anche moda, arte e creatività. Tutti quei settori o, meglio ancora, quelle caratteristiche che in questi territori sono state sempre protagoniste indiscusse. Ma anche musica, colori e belle sensazioni, proprio tutto quello di cui abbiamo bisogno per tornare a sorridere.

Con una serie di ospiti di eccezione a cui faranno gli onori di casa il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, e il sindaco di Signa, Giampiero Fossi: Regina Schrecker, icona della moda italiana, fashion designer, artista e imprenditrice, Matilde Calamai, conduttrice e autrice televisiva ma anche speaker ed esperta di galateo, Marco Falagiani, compositore, autore, fra le altre, delle musiche del film premio Oscar “Mediterraneo”, e lo scrittore Luigi Bicchi. A presentare la serata saranno lo stesso Alessandro Calonaci ed Elena Pierattini, al termine della quale ci saranno anche un omaggio a Raffaella Carrà e alla Nazionale italiana di calcio, fresca vincitrice degli Europei. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti perché domani il talento – e che talento – ci regali una notte di passione e che faccia vibrare le corde delle emozioni di tutti i presenti.