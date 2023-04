Moda e solidarietà protagoniste nell’ottava edizione del concorso “Il cappello più bello per Corri la vita”

FIRENZE – Si rinnova a Firenze, con la corsa al galoppo più antica d’Italia e i nostri cappelli, un percorso tracciato sulla strada della tradizione, della storia della moda e del costume. Alla Corsa dell’Arno il Consorzio Il Cappello di Firenze è rappresentato infatti da dodici imprese con secoli di lavoro alle spalle che producono esclusivamente in Italia cappelli venduti nei più prestigiosi negozi del mondo. Con questa ottava edizione del concorso del Cappello più bello, rinnoviamo una giornata di sport e di eleganza tipicamente fiorentina aiutando così con il nostro saper fare l’associazione Corri la vita Onlus”: a dirlo è Alessio Marzi, presidente del Consorzio Il Cappello di Firenze.

Domani, infatti, martedì 25 aprile, torna al Parco delle Cascine l’appuntamento con il concorso “Il cappello più bello per Corri la vita”, iniziativa promossa dal Consorzio Il Cappello di Firenze e dall’Ippodromo del Visarno Cesare Meli. Tutto questo in occasione della 196ª “Corsa dell’Arno”, la più antica gara di galoppo d’Italia, nel verde del Parco delle Cascine, a cui si unisce una speciale raccolta fondi in favore dell’associazione Corri la vita Onlus, per il sostegno di strutture pubbliche impegnate nella cura e nel supporto di donne malate di tumore al seno. Le aziende coinvolte nel Consorzio Il Cappello di Firenze – Facopel Produzione, Angiolo Frasconi, Grevi, Italmind, Marzi, Memar doneranno l’intero ricavato della vendita dei cappelli nel temporary shop allestito all’interno dell’ippodromo. Inoltre, tutte le signore e le bambine con meno di 12 anni presenti fra il pubblico potranno partecipare al concorso “Il cappello più bello per Corri la vita”. Saranno premiate le prime tre classificate per le categorie “Eleganza”, “Creatività” e “Junior”. Si potrà indossare un proprio cappello (versando 10 euro a Corri la Vita ) oppure contribuire alla raccolta benefica, acquistando sul posto uno dei preziosi copricapo di fattura artigianale realizzati dalle aziende del Consorzio Il Cappello di Firenze.

Il Consorzio “Il Cappello di Firenze”, costituito nel 1986, associa le principali aziende del settore, eredi dell’antica lavorazione della paglia, che nel tempo hanno affermato il loro know-how ed esperienza, evolvendosi nelle loro tecniche per rimanere sempre aggiornati. Ha confermato così, giorno dopo giorno, la sua missione di tutelare la lavorazione artigianale del Cappello Fiorentino. Info: https://www.ilcappellodifirenze.it/ In caso di pioggia, il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita” e tutte le attività potranno essere svolte al coperto. I cancelli del Visarno saranno aperti alle 14.30, con le corse che avranno inizio alle 15. la Corsa dell’Arno partirà alle 18.45. Il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita” alle 16.