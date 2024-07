Moda e tessile Toscana, la Regione chiude la vertenza Lineapiù 

FIRENZE – Lineapiù chiude in Regione la procedura di licenziamento per 30 esuberi aperta un mese fa: gli esuberi, ridotti a 15, saranno gestiti con un contratto di solidarietà anticipato dall’azienda, con impegno di proroga se la situazione nel lungo termine (12 mesi) non cambierà. E’ quanto deciso ieri al tavolo convocato e gestito dalle […]

FIRENZE – Lineapiù chiude in Regione la procedura di licenziamento per 30 esuberi aperta un mese fa: gli esuberi, ridotti a 15, saranno gestiti con un contratto di solidarietà anticipato dall’azienda, con impegno di proroga se la situazione nel lungo termine (12 mesi) non cambierà. E’ quanto deciso ieri al tavolo convocato e gestito dalle strutture di Arti. L’azienda con sede a Campi Bisenzio, marchio di riferimento della maglieria del distretto pratese, aveva aperto la procedura per i licenziamenti alla luce del calo del volume di produzione, giudicato non più sufficiente ad impegnare tutti i 130 dipendenti in forza a Lineapiù. Alla riunione, oltre a Regione/Arti, erano presenti Lineapiù Ita spa e le organizzazioni sindacali Filctem Cgil (Prato e Pistoia), Femca Cisl (Ffirenze e Prato), Uiltec-Uil (Toscana area vasta).