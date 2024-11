Moda, Merlotti (Pd): “Crisi grave. Sarò al fianco dei lavoratori in sciopero il 12 novembre”

FIRENZE – “Voglio manifestare la mia piena vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori del comparto moda che, in Toscana e non solo, stanno affrontando una situazione di grave difficoltà. La crisi che attraversa l’intera filiera è seria e preoccupante, e le misure annunciate dal Governo nazionale sono inadeguate e insufficienti rispetto al grido d’allarme che da mesi arriva dal settore”: a dirlo è Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd, che il prossimo 12 novembre sarà “presente alla manifestazione promossa dalle sigle sindacali a Firenze, perché le ragioni di questo sciopero sono più che legittime. Scioperare non è mai una scelta facile, implica un sacrificio personale ed economico, e ciò dimostra quanto sia urgente e sentita la richiesta di attenzione e intervento. Quella del settore moda è una crisi strutturale, non solo congiunturale, e per questo richiede un impegno massimo da parte di tutte le istituzioni e degli attori coinvolti. È fondamentale che l’esecutivo nazionale si attivi con misure solide e strutturate, per salvaguardare l’intera filiera, le competenze e le professionalità, evitando una riduzione drastica di un settore che impiega almeno il 40% degli occupati nel comparto manifatturiero. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ai numeri ci sono persone, storie, famiglie che stanno vivendo una pesante incertezza. È il momento di agire con responsabilità e determinazione”.