Modellismo e caccia all’uovo al Museo del Figurino

CALENZANO – Incontri sul modelismo sono in programma, a partire dal 21 marzo al Museo del Figurino Storico di Calenzano, a cura dell’Associazione La Condotta e dell’AFBIS. Gli incontri saranno utili per scoprire cosa vuol dire fare modellismo, quale è il lavoro che porta alla ricerca iconografica, storica, archeologica al fine di ottenere un risultato finale il più fedele all’identità del personaggio storico o del momento storico che si decide di realizzare. Il modellismo è archeologia in scala. Gli incontri si terranno ogni terza domenica del mese fino a giugno.

Tra gli altri appuntamenti il Museo del Figurino propone anche “Quattro passi nel Medioevo”. Mercoledì 24 marzo alle 17 Calenzano e la Val di Marina saranno al centro di un incontro sul medioevo, sarà infatti la quarta e ultima tappa dell’evento digitale promosso e organizzato dal Gruppo Archeologico Fiorentino “Quattro Passi nel Medioevo”. La direttrice del MuFiS presentare la storia del territorio con particolare riferimento al fenomeno dell’incastellamento che ha lasciato molte tracce in elevato sul nostro territorio. Un’occasione per poter conoscere aspetti noti e meno noti dell’abitato di Calenzano. Per gli interessati prenotarsi inviando una mail a gruppoarcheologicofiorentino@gmail.com

Per i bambini il Museo organizza l’evento digitale “Alla Ricerca della Pasqua” sabato 27 marzo ore 18:30 dai 6 ai 10 anni, giochi e divertimento scoprendo tante curiosità legate alla festa di Pasqua. I bambini potranno aiutare Coniglietto a ritrovare l’uovo smarrito. Posti limitati massimo 20. Per le iscrizioni ecco la landigpage qui di seguito riportata

https://www.museofigurinostorico.it/alla-ricerca-della-pasqua/

