SESTO FIORENTINO – Si è tenuta oggi 27 settembre una nuova edizione della Giornata della Protezione civile. Molte le associazioni che hanno partecipato con stand in piazza Vittorio Veneto per presentare la propria attività, mentre durante tutta la giornata si sono tenute dimostrazioni ed esercitazioni con il pubblico nel parcheggio davanti al Palazzo comunale.
Molta partecipazione alla Giornata della Protezione civile
